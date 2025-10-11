Wie meinen Sie das?

Unser Denken, Fühlen, Wahrnehmen und Entscheiden wurde in einer Zeit geformt, in der es ums unmittelbare Überleben ging. Da gab es noch keine Altersvorsorge, keine Sparziele. Man musste kurzfristig überleben. Sofortige Belohnung wirkt beim Menschen darum immer noch attraktiver als langfristige Planung. Wir haben lieber jetzt 100 Franken als in drei Monaten 150. Das nennt sich Hyperbolic Discounting und wurde in Tausenden von Experimenten nachgewiesen.

