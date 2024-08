Tessa will raus. Die Krallen der schokoladebraunen Vizsla-Hündin klicken im Stakkato auf dem graumelierten Linoleum. Klick-klack, klick-klack. Tessa trippelt um Rosmarie Michels Beine. Die 62-Jährige steht am Küchentisch, sie beugt sich über einen Latte macchiato und zwei Bundesordner. «Alles wieder durchzugehen, das hat nochmals vieles in mir aufgewühlt», sagt sie und streicht sich eine silbergraue Haarsträhne hinters Ohr.