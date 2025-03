Am meisten Geld kassierte 2023 die Neuenburger Schönheitsärztin Marva Safa. Das zeigt die jüngste Datenauswertung von Ringier Medien Schweiz, die auf Pharmagelder.ch veröffentlicht wurde. Der Konzern AbbVie bezahlte ihr insgesamt 152’000 Franken. Auffällig dabei: Für Beratungsaufträge in der Höhe von 92’000 Franken erhielt die Neuenburger Ärztin zusätzlich 47’000 Franken Spesen. Zudem liess sie sich vom gleichen Konzern 2390 Franken Kongressgebühren bezahlen, wie der Beobachter publik machte. Für diese Kongressbesuche erhielt sie weitere 10’454 Franken Spesen. Was die auffällig hohen Spesen beinhalten, ist nicht bekannt.