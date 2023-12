Das Branchenmagazin «Schweizer Journalist» hat in diversen Kategorien Schweizer Journalistinnen und Journalisten ausgezeichnet. In der Kategorie «Chefredaktion des Jahres» belegt Beobachter-Chefredaktor Dominique Strebel den zweiten Rang. Auf den ersten Platz hat es Raphaela Birrer vom «Tages-Anzeiger» geschafft. An dritter Stelle ist Steffi Buchli von der Blick-Gruppe.