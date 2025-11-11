Der fast 90-Jährigen, die eigentlich anders heisst, ist die Geschichte unangenehm. Eine gut verdienende Junggesellin sei sie gewesen, erzählt sie. Eine Businessfrau. Klick, klick. Sie macht als junge Frau das Handelsdiplom und dazwischen einen Stage bei der damaligen Kreditanstalt. 400 Franken pro Monat habe sie damals verdient. Ein guter Lohn. Finanzen und Zahlen liegen ihr. Das merkt der Direktor bei der Kreditanstalt. Er nimmt Mayer unter seine Fittiche und vermittelt ihr später noch den einen oder anderen interessanten Job.