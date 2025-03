Der psychisch beeinträchtigte Christian Maler, der in Wirklichkeit anders heisst, durchlebte schwierige Jahre. Er arbeitete in der Logistikbranche, war aber immer wieder in der ambulanten Psychiatrie in Therapie. Auf die Psyche schlagen ihm die Medikamente, die er wegen seiner Epilepsieerkrankung seit der Kindheit einnehmen muss.