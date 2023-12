In Wengi habe es einen Bauernaufstand gegeben, las man kürzlich in der «Berner Zeitung». Es war nur ein wenig übertrieben. Die Landwirte des Dorfes im Berner Limpachtal hatten sich gegen Recht und Ordnung aufgelehnt: An der Gemeindeversammlung verhinderten sie ein neues Polizeireglement. Dieses hätte ihnen unter anderem verboten, am Wochenende Gülle auszubringen.