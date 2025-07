Die Bilder in Mario Candreias Wohnung erinnern an sein altes Leben: Zeichnungen des Künstlers Alois Carigiet. Schellen-Ursli, Flurina mit ihren Wildvögeln und Berglandschaften, die von Schnee bedeckt sind. Eine Hommage an seine Heimat in Graubünden, wo Candreia aufgewachsen ist, er seine Arbeit verrichtet und seine beiden Töchter grossgezogen hat.