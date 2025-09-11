Deshalb kann man wie bei Trump nur Ja oder Nein sagen zum Chnoblibrot, sei es transatlantisch oder am Stammtisch. «Ich nehme nur ein bisschen zum Probieren» funktioniert ähnlich gut wie «Ich bin ein wenig schwanger». Wobei man folgerichtig Letzteres nur werden kann, wenn entweder beide Beteiligten die tolle Knolle konsumiert haben oder niemand. Bei bloss einseitigem Genuss bleibt es bei einem kurzen Kuss, dann ist tote Hose.