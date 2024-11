Überall ist sie, unübersehbar. Ich liebe sie. Sie versprach mir schon in den Nullerjahren Gesundheit. Kein Zucker, keine Kalorien, kein Fett, keine Probleme.



Die Karriere der Marketing-Null begann mit der Einführung von Coca-Cola Zero. No sugar/Senza zucchero ist heute Standard. Kaum ein Saft, der nicht mit einer fettgedruckten 0 prahlt.



Keine Biermarke, die nicht auch eine alkoholfreie Variante verkauft. Noch nie habe ich so unbeschwert Bier getrunken wie in diesem Sommer. Auch darum liebe ich die Null.