Daniel Möckli, die hoch verschuldeten USA wollen die militärische Sicherheit Europas nicht länger finanzieren. Viele Länder pumpen künftig Hunderte Milliarden in die Aufrüstung. Was kommt auf uns zu?

Die Friedensdividende nach dem Fall der Berliner Mauer 1989 ist aufgebraucht. Auch die Schweiz wird mehr für Rüstung ausgeben müssen. Dafür gibt es drei Gründe: Erstens rüstet Russland seit dem Krieg gegen die Ukraine massiv auf, während die Nato Moskau mit eigener Hochrüstung abschrecken will. Zweitens hat die Glaubwürdigkeit der US-Sicherheitsgarantie für Europa, von der auch die Schweiz seit dem Zweiten Weltkrieg profitiert hat, abgenommen. Was Donald Trump genau vorhat, wissen wir nicht, aber Europa braucht eine Rückversicherung. Drittens befindet sich die ganze Welt in einem Sog von Machtpolitik. Es gibt deutlich mehr bewaffnete Konflikte. Hinzu kommen weitere feindliche Aktionen wie Sabotage, Cyberwar und Desinformation.