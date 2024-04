Korridore und Treppen waren belegt von Anwälten und Gerichtsangestellten in dunklen Anzügen. Polizisten führten die Angeklagten in Handschellen zu deren Verhandlungen. Gurtner ist Direktor eines Genossenschaftsverbandes von 22’000 kleinen Kaffeebäuerinnen und -bauern. Nicht nur seine Bankkonten wurden gesperrt, sondern auch die der Genossenschafter, und damit erhielten die Mitglieder in den abgelegenen Hochebenen und fruchtbaren vulkanischen Tälern des Landes seit Monaten kein Geld mehr für ihren Kaffee, den sie über Nespresso und Starbucks in die ganze Welt verkaufen.