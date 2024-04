Ein gemalter Tiger, kräftig, stolz, fauchend – das Bild reicht von der Decke bis zum Boden. Über dem Esstisch hängen zwei rote Laternen, an einer anderen Wand in der Wohnung das Bild eines Kung-Fu-Kämpfers. «Asien und die Kampfkunst haben mich schon als Kind fasziniert», erzählt Marc Müller dem Beobachter.



Es gab eine Zeit, in der er täglich trainierte. Kung-Fu auf hohem Niveau. «Ich war körperlich und geistig topfit.»