Wie bei einem Schönheitswettbewerb stehen sie vor ihm Spalier. Mitten in Kenia, in einem der vielen Gewächshäuser, deren Folien auf fast 2000 Höhenmetern unter der Äquatorsonne glitzern. Ihre Namen sind glamourös: Furiosa, Mysterious, Fair Lady. Die Rosenzüchtungen für den Weltmarkt gedeihen ganzjährig prächtig. Herr über die grazilen Schönheiten ist Rob Letcher, Cowboyhut, enge Jeans, lässiges Auftreten.



Letcher ist Geschäftsführer von De Ruiter East Africa, einem Traditionsunternehmen mit Sitz in den Niederlanden, dem Mutterland des globalisierten Blumenhandels. Er ist einer der Rosenzüchter am Lake Naivasha – und er ist einer der wenigen, die bereit waren, für diese Recherche mit uns zu sprechen.