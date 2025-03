Mit tiefer Trauer nehmen wir Abschied von Dr. iur. Ellen Ringier, einer bemerkenswerten Frau, die die Gesellschaft nachhaltig geprägt hat. Ellen Ringier verstarb am 19. März 2025 im Alter von 73 Jahren nach schwerer Krankheit im Kreise ihrer Familie in Zürich.



Die Juristin, Philanthropin, Verlegerin und engagierte Bürgerin hinterlässt ein Vermächtnis, das weit über ihre Zeit hinausreichen wird. Ellen Ringier folgte zeitlebens dem Credo ihres Grossvaters «All life is about is to give other people a chance.» Ellen Ringier machte sich dies zu ihrer Lebensaufgabe.



Als Gründerin der Stiftung Elternsein und Herausgeberin des Elternmagazins «Fritz+Fränzi» setzte sich Ellen Ringier unermüdlich für Familien und Bildung ein. Ihre Vision, mit Kraft, Engagement und einem klaren Ziel Grosses zu erreichen, wurde in zahlreichen erfolgreichen Projekten Wirklichkeit.