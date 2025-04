Der Bentley und der Porsche, die gehörten Savannah Vaughn. Das dachte sie zumindest. Früher. In einem anderen Leben. Und in jenem anderen Leben, da gehörte das Sportcoupé ihrer Tochter Geneva. Ein Geschenk zu deren 18. Geburtstag. Doch im Hier und Jetzt, es ist Herbst 2022, da haben die beiden Frauen keine Autos mehr, dafür eine Anzeige am Hals. Eine Anzeige von einem Mann, der Savannah Vaughn über 20 Jahre ein Partner und für Geneva wie ein Vater war: André Decurtins.