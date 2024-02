Man kann vieles erreichen in zwei Jahren. Und so einiges erleben. Man kann ein Musikinstrument lernen, eine neue Sprache. Man kann sich ein Haus bauen oder ins Ausland ziehen – was auch immer. Viele Ukrainerinnen und Ukrainer haben in den letzten zwei Jahren gelernt, mit Waffen umzugehen. Sie haben ihre Häuser verloren, wurden Kriegsveteranen oder Zwangsmigrantinnen.