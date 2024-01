Ferien: Aufgewachsen bin ich im Naturparadies Graubünden. In den Ferien zieht es mich entweder in meine alte Heimat oder ich geniesse die Ferien in den eigenen vier Wänden. So kann ich am besten abschalten und mich erholen. Das eine oder andere Mal habe ich ein paar Tage in Luzern verbracht und auf die Büsis meiner Freundin aufgepasst. Das war ein schönes Feriengefühl. Alle vier bis fünf Jahre gönne ich mir ein paar Nächte in Deutschland oder Italien. Rund 325 Franken pro Jahr kalkuliere ich mir dafür ein.