«Können Sie bitte nachschauen, ob die Lesebrille meiner Mutter noch in der Nachttischschublade ist?», fragt die Stimme am Telefon. Als Zuschauerin möchte man aufstehen und schreien: «Sei still! Floria Lind hat jetzt Wichtigeres zu tun!» Aber Floria Lind, die Pflegefachfrau unter Hochdruck, machts. Sie macht alles irgendwie gleichzeitig.