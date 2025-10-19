Das geheimnisvolle Reich der Pilze zieht immer mehr Menschen in seinen Bann. «Pilzeln» ist trendy, gerade auch bei Jüngeren. Mitverantwortlich dafür sind «Pilzfluencer» wie der 20-jährige Tristan Jurisch, der auf Instagram unter «pilzaddicted» über 200’000 Follower erreicht.