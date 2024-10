An diesem Freitag Anfang September ist viel los in Visperterminen: Das Postauto ist voll mit redseligen Wanderern, als es sich in der Frühsonne die kurvigen Strassen hinaufschlängelt.



Am Wochenende steht ein Winzerfest an, erwartet werden Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Schweiz – das Dorf thront auf 1378 Metern über Meer oberhalb eines der höchstgelegenen Rebberge Europas und ist unter Kennern bekannt für seinen Heidawein.