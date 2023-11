Wir haben zwei Buben kennengelernt, die seit dem Erdbeben Vollwaisen sind. Das Zimmer, in dem sie in der Nacht des Bebens geschlafen haben, ist das einzige des Hauses, das nicht zusammengebrochen ist. Ihre Eltern im Raum nebenan wurden unter den Trümmern begraben. Es ist schön, die beiden bei uns in der Kletterwand lachen zu sehen. Gleichzeitig ist es unfassbar bitter.