Gewohnt wird im grossen Haus am Platz aber erst seit Februar 2023. Denn das 114 Jahre alte Gebäude diente einst als Musterschule, in der angehende Lehrpersonen testweise Klassen unterrichteten. In den 1990er-Jahren zog das kantonale Labor ein, und der Platz vor dem Haus war damals noch mit Autos zugestellt. Jetzt leben hier 28 Menschen, vom Primarschulkind bis zur 81-jährigen Seniorin.