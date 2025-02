Es gibt Leute, die mit einem Fallschirm aus 1000 Metern Höhe aus dem Flugzeug springen und es tatsächlich schaffen, auf einer Markierung zu landen, die so gross ist wie ein Zweifränkler. Kaum zu glauben. Man nennt sie Zielspringer, und sie treten regelmässig in Wettkämpfen gegeneinander an.