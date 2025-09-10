Mit dem Flugi, klar, wie sonst? Alle haben gute Gründe, um selbst innerhalb Europas zu fliegen: Die Grosseltern wohnen auf Ibiza; wenn du im Oktober baden willst, musst du halt; die kurze Ferienwoche – you know; das Wetter. Nicht zu heiss, nicht zu kalt. Und so fliegen wir nach Portugal im Herbst, nach Malta im Winter und nach England im Sommer. Hey, ich habs einfach satt, mir zu viele Gedanken zu machen.