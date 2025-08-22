Irgendwann bevor ich eingeschult wurde, hat mein Vater mir gezeigt, wie man unser tragbares Kassettengerät mit dem Fernseher verbindet. Es war eine Offenbarung. Ich wartete, bis Musikvideos liefen, und nahm die Tonspur auf. Danach konnte ich die Songs anhören, wann ich es wollte. Immer und immer wieder.