Christian Budnik
Veröffentlicht am 22. August 2025 - 15:17 Uhr
Irgendwann bevor ich eingeschult wurde, hat mein Vater mir gezeigt, wie man unser tragbares Kassettengerät mit dem Fernseher verbindet. Es war eine Offenbarung. Ich wartete, bis Musikvideos liefen, und nahm die Tonspur auf. Danach konnte ich die Songs anhören, wann ich es wollte. Immer und immer wieder.
Ähnlich gut erinnere ich mich an die Momente, als meine Mutter mir ein bestimmtes Buch vom Einkaufen mitgebracht hat. Ich kann immer noch meine Vorfreude nachfühlen, gleich in eine neue, fremde Welt einzutauchen. Bei manchen der Bücher weiss ich noch, wie sie gerochen haben.
