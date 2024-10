Hakan Akay hat seinen Tod genau geplant. Er wusste, an welchem Datum und zu welcher Tageszeit er auf das Dach der Justizvollzugsanstalt Bostadel im Kanton Zug klettern wird. Er schrieb es in einem Abschiedsbrief, den die Polizei in seiner Zelle findet.



Am 2. März 2019 gegen zwölf Uhr ist der Zeitpunkt gekommen. Nach 20 Jahren Haft und vier erfolglosen Therapien stürzt sich Hakan Akay in den Tod.