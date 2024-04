Es fängt mit Fieber an, das mehrere Tage anhält. Dann bekommt Leo Probleme beim Wasserlassen. In der Nacht vom 16. Januar 2024 ist der Erstklässler nicht mehr er selbst. Er ist aggressiv, schlägt um sich. Am nächsten Tag hat er Gleichgewichtsstörungen. Seine Mutter googelt die Symptome. Ergebnis: Hirnhautentzündung. Lebensgefahr.