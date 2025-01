Auto: Ich unterrichte an zwei Schulen, die rund 20 Kilometer auseinanderliegen. An manchen Tagen unterrichte ich vormittags an der einen Schule und am Nachmittag an der anderen. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln würde ich den Standortwechsel innerhalb dieser kurzen Zeit nicht schaffen, deshalb brauche ich ein Auto. Ich lease einen Toyota Yaris Cross, das ist ein Klein-SUV. Die monatlichen Leasingraten betragen 309 Franken. Dazu kommt die Autoversicherung von 143 Franken, Benzinkosten von ungefähr 50 Franken. Die Motorfahrzeugsteuer macht zusätzlich 248 Franken pro Jahr. Das Auto kostet mich also rund 520 Franken im Monat. Ein ÖV-Abo habe ich nicht.