Nun ist es schon fast einen Monat her, dass Nemo den Eurovision Song Contest gewonnen und damit den Sieg, zum dritten Mal in der Geschichte des Wettbewerbs, in die Schweiz geholt hat. What a feeling!



Hätte ich Kinder und diese wiederum auch welche, ich würde meinen Enkeln irgendwann davon erzählen, wie die ganze Nation damals vor dem Fernseher gesessen und gebangt hat. Wie wir geschrien und gejubelt haben, als Nemo – mit Talent und einer unglaublichen Show – nicht nur gewonnen, sondern auch ein Zeichen für die Sichtbarkeit nonbinärer Personen gesetzt hat, das uns alle berührt und schliesslich dazu geführt hat, dass sich die Gesetzeslage endlich änderte.