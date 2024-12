Im Winter schwächelt die Sonnenenergie, würde man denken – zu wenig Licht. Falsch: In der Schweiz wird ein Drittel des jährlichen Solarstroms in den Wintermonaten produziert. In den Bergen gar zwei- bis dreimal so viel wie im Flachland.



Der Trick dabei: Solarpaneele für Winterstrom müssen auf den tieferen Sonnenstand in der kalten Jahreszeit ausgerichtet werden. Oder sie können gar senkrecht an Fassaden montiert sein. Fachleute beklagen: Gerade das passiert zu wenig.