Möglichst alleinstehend und kinderlos sollen potenzielle Mietende sein. Nicht nur jetzt, sondern bitte auch in Zukunft. So vermietet eine Zürcher Verwaltung eine Wohnung «nur an Einzelpersonen oder Paare ab dem 45. Lebensjahr (ohne Kinder, ohne Kinderwunsch)». Grund für solche Einschränkungen sind häufig die «Gegebenheiten der Liegenschaft» oder die «Ruhe wünschende Gemeinschaft» im Haus.