Gott als Bürge

Grosszügige Spenden hätten das möglich gemacht. Und eine Bank, die «Gott als Bürgen» anerkannte. So schilderte es Schwester Antonia laut «Tages-Anzeiger» in einem Youtube-Video – leider ohne die vorzügliche Bank zu nennen. Dabei könnte sie verzweifelte Wohnungssuchende zum Glauben führen.



Die Freiburger Schwestern sind eher wortkarg, wenn es um ihre Geschäfte geht. Das musste der Westschweiz-Korrespondent des «Tages-Anzeigers» erfahren. Er hatte das eher weltliche Streben der Äbtissin entdeckt. Sie erschien bis im Dezember in Handelsregistern – als Verwaltungsrätin und Direktorin einer internationalen Auto- und Immobilienfirma, der BCCH Group Switzerland AG. Für diese ist der Kunde König, wie sie auf ihrer Website versichert.