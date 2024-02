Am 12. Februar 1974 hatte der deutsche Arzt Andreas Grüntzig am heutigen Unispital zum ersten Mal mit dem von ihm entwickelten Ballonkatheter einen Patienten am Bein behandelt. Der Katheter wird in verengte oder verschlossene Blutgefässe eingeführt, um sie zu erweitern. Millionen Menschen wurden inzwischen so behandelt, Millionen Leben gerettet.