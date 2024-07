Egal, ob Migros- oder Coop-Kind, im Herzen sind wir alle Kapitalisten. Als Kind der Achtzigerjahre habe ich das neoliberale Gedankengut mit der Muttermilch aufgesogen (zusammen mit dem radioaktiven Fallout von Tschernobyl). Der Glaube an Wachstum, Arbeit und Erfolg ist so tief in mir verankert, dass ich mir eine Welt ohne Geld nicht vorstellen kann.