Im letzten Semester ihres Studiums treffen sich Nina und Roland. Sie verlieben sich, werden ein Paar. Nina und Roland heissen in Wirklichkeit anders. Denn Nina wird schon bald einen Nachnamen tragen, den man kennt. Ein Name, der als Schriftzug luxuriöse Einkaufsmeilen ziert. Ein Name, der ein, wenn nicht sorgenfreies, so doch gesichertes Leben verspricht. Eigentlich.