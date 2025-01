In neuen Jahren soll man ja was Neues ausprobieren. Embrace the neue Erfahrung, also. Und so buche ich Yogastunden und stelle mir vor: Klangschale zum Anfang, Kardamom-Latte zum Schluss. Dazwischen Herabschauender Hund und Räucherstäbchen. Alles garniert mit pastelligen Wohlfühloutfits und Yin und Yang im Herzen.