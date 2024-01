In meiner Anfangszeit als Ladendetektivin arbeitete ich im Lebensmittelbereich. Da kam es vor, dass vielleicht mal jemand ein Brötli nicht bezahlt hat, einfach weil er oder sie Hunger hatte. Heute ist das ganz anders. Vom Ärmsten bis zum Reichsten – alle packen ein. Die denken sich: Ich kaufe so oft hier, da kann ich auch mal was mitgehen lassen. Oder sie sind einfach geizig.