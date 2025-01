Die letzten grossen Rätsel der Menschheit lauten bekanntlich:



1. Sind wir die einzige einigermassen intelligente Lebensform des Universums?



2. Wer hat Stonehenge gebaut?



3. Warum ist der USB-Stecker immer verkehrt rum, wenn man ihn einstecken will?



4. Wer hat den Heiligen Gral verhühnert?



5. Was ist bloss in Elon Musk gefahren?