Unbekannte Leute einfach so ansprechen? Mache ich normalerweise nicht. Doch der Schal der jungen Frau neben mir im Tram ist so toll, dass ich sie ansprechen muss: «Darf ich schnell etwas sagen? Dieser Schal ist wirklich wunderschön.» So etwas braucht Mut, denn wie wird das Gegenüber reagieren? Aber ich habe mir umsonst Gedanken gemacht: Die Frau freut sich, sie lächelt. Wir kommen kurz ins Gespräch über den Schal im Besonderen und Stoffe allgemein. Das beschwingte Gefühl, nachdem wir uns einen schönen Tag gewünscht haben, begleitet mich den ganzen Tag.