Haben Sie auch schon genug von der Demokratie? Umfragen zeigen: In Europas demokratischen Staaten ist das Vertrauen in Politik und Institutionen auf einem Tiefpunkt. Von der Stimmung in den USA ganz zu schweigen. Ein Dozenten-Kollege sagte neulich: «Demokratie war in letzter Zeit eine derbe Enttäuschung!» Der Kollege ist Amerikaner. Er wohnt seit über 20 Jahren in Europa.