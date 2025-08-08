Ein geläufiger Spruch, um Politiker zu kritisieren, geht so: «Die in Bern oben machen sowieso, was sie wollen!» Als stecke in jedem Bundesrat ein machtbesessener Sonnenkönig und in jeder Bundesrätin eine verschwenderische Marie-Antoinette. Kreuzfalsch ist das ja nicht. Auf Französisch heisst das Bundeshaus «Palais fédéral», auf Italienisch «Palazzo federale». Und wer lebt in Palästen? Eben.