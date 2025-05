2017 erzählte mir eine Freundin von ihrem Plan, einen Escape-Room in Winterthur zu eröffnen – ein interaktives Abenteuerspiel, bei dem man in thematisch eingerichteten Räumen innerhalb einer bestimmten Zeit, meist 60 Minuten, Rätsel lösen muss. Ich hatte nie davon gehört, in der Schweiz gab es noch kaum solche Räume. Also reiste ich nach Deutschland, spielte in einem Rätselraum – und war sofort Feuer und Flamme. Mit etwas Geld auf der Seite kündigte ich meinen Wirtschaftsprüferjob und stieg ins Business meiner Freundin ein.