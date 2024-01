Die Nachbarin steht draussen auf dem Feld, neben ihr ein Polizist. Sie redet auf ihn ein. Immer wieder wandert ihr Blick zu Raphael Kündigs Haus. Der denkt sich: «Nichts, was mich betrifft.» Zwei Wochen später sitzt der 42-Jährige in der Zelle des Polizeipostens Aarberg BE.