Morgens vor dem Kleiderschrank überfällt mich oft ein kühner Gedanke: «Jetzt zieh ich etwas an, das ich schon lange nicht mehr getragen habe.» Ich bin nun mal ein Draufgänger. Vor allem wenn ich noch nicht ganz wach bin.
Zwei Minuten später bin ich dann gekleidet wie schon letzte Woche. Denn alles andere ist zu eng, zu gewagt oder zu lange nicht mehr getragen. Und so ergeht es mir wie immer: An 80 Prozent der Tage trage ich die immer selben 20 Prozent der Klamotten, die ich im Schrank habe.
