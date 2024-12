Ich hatte Adam wenige Stunden vorher auf dem Dancefloor an einem Festival in Budapest getroffen. Ich fand ihn toll und es machte Spass, mit ihm zu tanzen und zu flirten. Der Vergewaltigung ging einvernehmlicher Sex voraus. Anfangs war es schön.



Doch plötzlich zog er das Kondom aus und drang erneut in mich ein. Gegen meinen ausdrücklichen Willen. «Ich will das nicht, hör auf!»



Er ignorierte mein Nein. «Ich meine es ernst! Stopp!» Ich drückte mit meinen Armen gegen seine Brust, um ihn von mir wegzustossen. Doch Adam hielt dagegen. Und machte einfach weiter.