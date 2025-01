Masha Reisel erinnert sich genau an die Trennung von ihrer Mutter. Es war zu Beginn des Jahres 1943, wenige Monate nach der Ankunft im Auffanglager in Adliswil ZH.



Sie war vier Jahre jung und mit ihrer Mutter gerade vor der Verfolgung durch die Nazis in die Schweiz geflohen. Jetzt sollte sie bei einer Pflegefamilie unterkommen, während ihre Mutter im Lager bleiben musste.