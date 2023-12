Altersvorsorge: Als unsere beiden Söhne geboren wurden, habe ich mein Arbeitspensum reduziert. In den letzten knapp 30 Jahren habe ich es Schritt für Schritt erhöht. Weil ich immer drei bis vier verschiedene Arbeitgeber gleichzeitig hatte, war es mir aber nicht möglich, in der Pensionskasse aufgenommen zu werden. Erst seit fünf Jahren habe ich es geschafft, dass wenigstens zwei Arbeitgeber das Einkommen über eine gemeinsame Pensionskasse versichern. Meine Pension wird nur rund 200 bis 300 Franken pro Monat betragen. Seit Jahren zahlen wir beide in die dritte Säule ein. Dafür legen wir jeden Monat 1180 Franken auf die Seite.