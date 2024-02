Mein Mann ist 39, gelernter Grafiker. Später hat er Marketing studiert und ist seit zehn Jahren in seinem eigenen IT-Unternehmen als Geschäftsführer tätig. Er arbeitet an vier Tagen die Woche, und das in einem 90-Prozent-Pensum. Das heisst: Er ist jeden Tag mindestens eine Stunde länger im Büro. So kann er am Montag auf die Kleinen schauen.