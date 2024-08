Unsere Familie

Ich bin 36, verheiratet und habe einen Sohn (10 Monate). Nach der Fachmittelschule habe ich ein Praktikum in einem Altersheim absolviert und danach die Ausbildung zur diplomierten Pflegefachfrau angehängt. Die letzten zehn Jahre war ich an diversen Orten in der Pflege tätig.